Marea Britanie interzice accesul israelienilor la un colegiu de apărare din Londra

Potrivit ministerului, măsura de suspendare a participării israelienilor la cursurile Colegiului este un răspuns direct la planurile anunțate de guvernul de la Ierusalim de a extinde operațiunile militare în Fâșia Gaza și de a ocupa orașul Gaza.

Israelul a reacționat prin vocea lui Amir Baram, director în cadrul ministerului Apărării din Israel. Acesta a calificat măsura drept „discriminatorie” și a declarat că nu respectă tradiția britanică. „Excluderea Israelului este un act profund dezonorant și o lipsă de loialitate față de un aliat aflat în război”, a subliniat oficialul.

Decizia vine după ce, la începutul lunii septembrie, autoritățile britanice au interzis participarea oficialilor israelieni la cel mai mare târg de armament din Londra, însă companiile de apărare israeliene au fost lăsate să participe.

Guvernul britanic a început să pună presiune asupra oficialilor israelieni pe fondul crizei umanitare din Gaza. Londra a anunțat o potențială recunoaștere a unui stat palestinian, dacă Israel nu își revizuiește atitudinea față de conflictul din Gaza.