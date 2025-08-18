Marea Britanie: Peste 6.400 de familii ucrainene, în pericol de a rămâne fără adăpost

Solicitările de informații publice trimise către 150 de consilii din Anglia, analizate de The Guardian, arată că 327 de milioane de lire, aproximativ o treime din bugetul de un miliard de lire alocat de Guvern, se află încă în conturile bancare ale consiliilor la mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Cea mai mare parte din banii deja cheltuiți au mers către salarii și organizații partenere. Doar 22 de milioane au fost folosite pentru cazare temporară și 15 milioane pentru sprijinirea refugiaților în accesarea sectorului privat de închiriere.

Mulți ucraineni întâmpină dificultăți în a găsi locuințe private din cauza obligației de a plăti un depozit, sprijin pe care consiliile îl pot oferi, dar care, în practică, este descris ca lent, birocratic și greu accesibil. Găsirea unui garant britanic este de asemenea dificilă, iar lipsa cunoștințelor de engleză complică negocierile cu proprietarii.

Un studiu realizat de Crucea Roșie Britanică la începutul anului a arătat că refugiații ucraineni au de peste două ori mai multe șanse să experimenteze lipsa adăpostului față de cetățenii britanici. Pe baza datelor naționale, organizația estimează că peste 6.400 de familii ucrainene vor ajunge anul acesta fără locuință.

Accesarea fondurilor este extrem de dificilă

Baljeet Nijjhar, de la organizația Ukrainian Refugee Help, care a obținut și analizat datele, a declarat: „Consiliile locale primesc mii de lire pentru fiecare refugiat ucrainean, dar cei pe care îi sprijinim se confruntă cu dificultăți în a accesa direct aceste fonduri. Problema principală este imposibilitatea de a închiria privat, pentru că mulți nu au un garant în Marea Britanie. În aceste condiții, depind de consiliile locale.”

Stan Benes, directorul organizației Opora, care sprijină integrarea ucrainenilor, a declarat: „Calitatea sprijinului oferit de consilii este adesea o loterie în funcție de codul poștal. De la începutul programului de vize pentru Ucraina, consiliile au avut libertate mare în folosirea fondurilor guvernamentale, iar diferențele de structură și resurse au adâncit decalajele. În timp ce unii refugiați primesc sprijin consistent, un număr tot mai mare se confruntă cu dificultăți, amplificate de trauma războiului și relocării forțate.”