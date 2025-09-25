Marina Greciei va asigura trecerea în siguranță a flotei pentru Gaza, anunță ministrul de Externe

Grecia va asigura escorta și trecerea în siguranță a navelor din „Global Sumud Flotilla”, a anunțat ministrul de externe Giorgos Gerapetritis într-o declarație pentru Reuters, pe marginea Adunării Generale a ONU.

Oficialul a precizat că „un număr mic de bărci se află în apele Cretei, iar noi vom garanta navigația lor în siguranță”.

Gerapetritis a adăugat că autoritățile elene au informat deja guvernul israelian despre participarea unor cetățeni greci la această flotilă și a subliniat că Grecia va lua toate măsurile necesare pentru ca tranzitul să decurgă fără incidente.

Flotila Global Sumud are ca scop sprijinirea populației din Gaza și atrage atenția comunității internaționale asupra situației umanitare din regiune.