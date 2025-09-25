Microsoft blochează accesul armatei israeliene la servicii cloud și AI

Microsoft a decis să oprească utilizarea unor servicii de stocare în cloud și AI de către Unit 8200, agenția de spionaj a armatei israeliene, pe motiv că aceasta a încălcat termenii de utilizare prin derularea unui amplu program de supraveghere a palestinienilor, relatează The Guardian.

Investigația comună a publicațiilor The Guardian, +972 Magazine și Local Call a dezvăluit că datele provenite din interceptarea a milioane de convorbiri telefonice zilnice erau stocate și analizate în platforma Azure, inclusiv pentru planificarea unor atacuri aeriene în Gaza.

Conform surselor citate, proiectul a început în 2021, după o întâlnire între directorul Microsoft, Satya Nadella, și fostul comandant al Unității 8200, Yossi Sariel.

Cu ajutorul capacității masive de stocare a Azure, agenția a creat un sistem capabil să înregistreze și să analizeze „un milion de apeluri pe oră”.

Datele, estimate la 8.000 de terabytes, erau găzduite într-un centru Microsoft din Țările de Jos și ar fi fost mutate rapid după publicarea dezvăluirilor.

Decizia Microsoft vine pe fondul presiunilor interne din partea angajaților și investitorilor îngrijorați de rolul tehnologiei companiei în războiul din Gaza, unde ofensiva israeliană a provocat, potrivit unor evaluări ONU, zeci de mii de victime civile.

„Nu furnizăm tehnologie pentru supravegherea în masă a civililor, indiferent de țară”, a transmis Brad Smith, vicepreședinte Microsoft, într-un mesaj intern.