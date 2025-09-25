Şapte unităţi medicale au fost obligate să îşi oprească activitatea în Gaza

Printre cele închise se numără Spitalul de Copii al-Rantisi şi Spitalul Internaţional de Oftalmologie, singurul centru public de îngrijire oftalmologică.

Ambele, situate în cartierul Nassr din nordul oraşului Gaza, au fost închise după bombardamente israeliene în apropiere, a precizat ministerul Sănătăţii.

Spitalul al-Quds funcţionează parţial după ce staţia sa de oxigen a fost avariată într-un atac, fiind acum dependent de butelii care ar putea fi epuizate în câteva zile, a avertizat Societatea Semilunii Roşii Palestiniene (PRCS).

Alte unităţi medicale, inclusiv Spitalul al-Shifa, Spitalul Arab al-Ahli şi un spital de campanie al PRCS, oferă în continuare doar servicii limitate.