Şapte spitale şi unităţi medicale din Gaza, aflat sub asediu, au fost nevoite să îşi oprească activitatea, pe măsură ce ofensiva terestră şi bombardamentele Israelului se intensifică, scrie Al Jazeera.
Şapte unităţi medicale au fost obligate să îşi oprească activitatea în Gaza
Sursă foto: Captură ecran X / Al Arabiya English
Alexandra-Valentina Dumitru
25 sept. 2025, 16:21, Știri externe

Printre cele închise se numără Spitalul de Copii al-Rantisi şi Spitalul Internaţional de Oftalmologie, singurul centru public de îngrijire oftalmologică.

Ambele, situate în cartierul Nassr din nordul oraşului Gaza, au fost închise după bombardamente israeliene în apropiere, a precizat ministerul Sănătăţii.

Spitalul al-Quds funcţionează parţial după ce staţia sa de oxigen a fost avariată într-un atac, fiind acum dependent de butelii care ar putea fi epuizate în câteva zile, a avertizat Societatea Semilunii Roşii Palestiniene (PRCS).

Alte unităţi medicale, inclusiv Spitalul al-Shifa, Spitalul Arab al-Ahli şi un spital de campanie al PRCS, oferă în continuare doar servicii limitate.