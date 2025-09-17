Medicii lui Jair Bolsonaro anunţă depistarea unui cancer de piele în stadiu incipient

Medicii lui Jair Bolsonaro au anunţat că analizele a două leziuni cutanate îndepărtate duminică au evidenţiat cancer de piele în stadiu incipient, potrivit AP.

Fostul lider de 70 de ani va fi monitorizat medical şi reevaluat periodic.

Bolsonaro, care se află în arest la domiciliu în Brasília după ce a fost condamnat săptămâna trecută la 27 de ani şi 3 luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a mers de două ori la spital în ultimele zile: duminică, pentru îndepărtarea a opt leziuni, şi marţi, din cauza vărsăturilor şi a tensiunii scăzute.

„Tatăl meu a trecut prin încercări mai grele şi a câştigat. Nici aceasta nu va fi diferită”, a scris pe reţeaua X fiul său cel mare, Flávio, care a susţinut din nou că fostul preşedinte este victima unei „persecuţii neobosite”.

Joi, un complet al Curţii Supreme l-a găsit vinovat de încercarea de a rămâne ilegal la putere după înfrângerea în alegerile din 2022, în faţa actualului preşedinte Luiz Inácio Lula da Silva.

Sentinţa nu este definitivă: instanţa are 60 de zile pentru publicarea deciziei, după care avocaţii lui Bolsonaro pot depune contestaţii.

Fostul preşedinte a negat acuzaţiile şi a denunţat procesul drept unul politic.

Preşedintele american Donald Trump a criticat şi el verdictul, numindu-l „vânătoare de vrăjitoare” şi impunând în iulie tarife de 50% la unele produse braziliene.