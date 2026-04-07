Medicul acuzat că a încercat să-și ucidă soția pe o stâncă din Hawaii, în fața pledoariilor finale. Mărturii șocante din proces

Procesul medicului acuzat că și-a atacat soția în timpul unei drumeții în Hawaii, pe o stâncă, se apropie de final, pledoariile finale fiind așteptate în cursul zilei de marți, potrivit Associated Press.

Cazul a ajuns în instanță la aproape un an după incidentul petrecut pe traseul Pali Puka din Honolulu, un traseu deosebit de periculos situat pe o creastă stâncoasă, unde femeia a fost găsită rănită și a susținut că soțul ei ar fi încercat să o omoare. Medicul, pe numele său Gerhardt Konig, a pledat nevinovat.

Excursie transformată în coșmar

În luna martie 2025, cei doi se aflau într-o excursie de weekend în Honolulu, capitala statului Hawaii, pentru a sărbători ziua de naștere a femeii. Copiii cuplului rămăseseră acasă, pe insula Maui.

Potrivit procurorilor, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, ar fi încercat să-și împingă soția de pe traseul abrupt, să o lovească în cap cu o piatră și să o înțepe cu o seringă. Anchetatorii spun că ar fi reacționat astfel după ce a aflat de schimbul de mesaje cu tentă romantică dintre soția sa și un coleg.

Procesul, ale cărui audieri au fost transmise în direct de Court TV, un canal american specializat în procese și cazuri judiciare, a scos la iveală tensiunile din mariajul celor doi și versiuni complet diferite despre ceea ce s-a întâmplat pe traseu.

Versiuni contradictorii

Femeia a declarat în instanță că soțul a apucat-o și a împins-o spre marginea prăpastiei, însă ea s-a aruncat la pământ pentru a se opune și a nu fi împinsă în gol. Potrivit acesteia, bărbatul s-a așezat peste ea și avea o seringă în mână, dar a reușit să-l respingă.

Ea a mai spus că, pentru a scăpa, l-a mușcat de antebraț și l-a apucat de organele genitale.

De cealaltă parte, bărbatul a susținut că soția l-a lovit prima cu o piatră în față, iar el i-a smuls piatra și a lovit-o de două ori în legitimă apărare. De asemenea, a negat că ar fi avut o seringă sau că ar fi încercat să o înțepe. Avocatul său a declarat că la locul incidentului nu a fost găsită nicio seringă.

Doi turiști care au auzit țipetele femeii au ajutat-o să coboare de pe traseu.

Detalii din relația cuplului

În timpul procesului, medicul a declarat că și-a descoperit soția într-o relație extraconjugală, după ce i-a deblocat telefonul în timp ce dormea. Femeia a descris relația drept una „emoțională”, bazată pe mesaje cu tentă flirtantă.

Discuția despre această relație ar fi avut loc chiar în timpul drumeției.

Momentul de după incident

Medicul a spus că, după conflict, a crezut că mariajul și cariera sa s-au încheiat și s-a gândit să se sinucidă, aruncându-se de pe stâncă. Înainte însă, și-a sunat fiul adult dintr-o relație anterioară.

Acesta le-a spus anchetatorilor că tatăl său ar fi recunoscut că „a încercat să o omoare pe mama sa vitregă”, lucru pe care inculpatul l-a negat.

Bărbatul a petrecut mai multe ore pe munte înainte de a coborî și de a se preda poliției. Între timp, soția sa a depus actele de divorț.