Melania Trump susține crearea unui grup de lucru pentru integrarea inteligenței artificiale în școli

Joi, în aripa de est a Casei Albe, Melania Trump i-a primit pe unii dintre cei mai importanți lideri ai industriei tehnologice pentru inaugurarea unui grup de lucru privind inteligența artificială și școala, ca parte a unei inițiative numite „Provocarea prezidențială AI”. Evenimentul a vizat modalitățile de integrare a AI în educația timpurie.

La masa ovală, decorată cu candelabre aurii și steaguri americane, au luat loc secretarul pentru educație, Linda McMahon, Michael Kratsios, directorul Biroului pentru Știință și Politică Tehnologică, și David Sacks, investitor de capital de risc și actual „țar” al Casei Albe pentru criptomonede și AI. Printre directorii de companii prezenți s-au numărat Sundar Pichai (Google) și Arvind Krishna (IBM). Sam Altman (OpenAI) a fost observat în public, dar nu a luat cuvântul.

„Este un eveniment minunat astăzi”, a spus Melania Trump, deschizând întâlnirea.

„Trăim într-o lume a minunilor”

Prima doamnă a admirat progresele tehnologice recente, evitând să facă referire la criticile aduse industriei AI, acuzată că agravează problemele de sănătate mintală ale adolescenților și că le ia locurile de muncă absolvenților.

„Astăzi, mașinile se conduc singure prin orașele noastre, roboții țin mâinile ferm în sălile de operații, iar dronele definesc viitorul războiului”, a spus ea. „Roboții sunt aici. Viitorul nostru nu mai este o ficțiune științifică”.

Întâlnirea a făcut parte dintr-o serie de evenimente organizate în aceeași zi pentru a promova inițiativa președintelui Donald Trump privind AI. Dacă prima doamnă a vorbit cu entuziasm despre inovație, documentele inițiativei prezidențiale subliniază o abordare mult mai agresivă: SUA se află într-o „cursă pentru a obține dominația globală în inteligență artificială” și „la conducerea președintelui Trump, națiunea noastră va câștiga”.

Pe lângă provocarea lansată elevilor și profesorilor din ciclul K-12 de a folosi și promova AI, inițiativa include și o serie de ordine executive pentru stimularea dezvoltării tehnologiei.

Secretarul pentru educație, Linda McMahon, a declarat că unul dintre obiectivele ministerului este integrarea AI în programele școlare din întreaga țară.

„Nu este ceva de care să ne temem”, a spus ea. „Hai să îmbrățișăm această schimbare”.