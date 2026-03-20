Meloni: Europa a trăit într-o iluzie confortabilă, construindu-și dependențe față de marile puteri

Șefa executivului de la Roma a subliniat că statele europene au acceptat, timp îndelungat, o stabilitate aparent confortabilă, bazată pe dependențe externe: securitate militară asigurată de Statele Unite ale Americii, energie importată din Rusia și materii prime provenite din China.

Potrivit acesteia, această paradigmă a fost zdruncinată de evenimente neprevăzute, precum pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și Africa.

Meloni a amintit că Italia a pierdut, într-un interval scurt, aproximativ 40% din importurile de gaze rusești, fiind nevoită să identifice rapid surse alternative de energie, în timp ce pandemia a blocat accesul la semiconductori și microcipuri esențiale pentru industrie.

Autonomia strategică a Europei și tranziția verde

Un punct central al discursului a vizat autonomia strategică a Europei în contextul tranziției verzi.

Prim-ministrul italian a criticat investițiile exclusive în electrificare, avertizând că acestea riscă să creeze o nouă dependență majoră față de China, principalul producător de tehnologii verzi. Ea a susținut că reducerea emisiilor europene este lipsită de eficiență dacă echipamentele sunt fabricate în țări extrem de poluante.

În acest context, Meloni a calificat închiderea centralelor nucleare drept „o greșeală strategică majoră”, subliniind că guvernul său analizează relansarea energiei nucleare ca parte a mixului energetic național.

Autonomia strategică a Italiei, obiectiv guvernamental

Referindu-se la situația internă, Meloni a reafirmat angajamentul pentru o autonomie strategică a Italiei, respingând criticile care au etichetat această viziune drept autarhică sau suveranistă. Deși Italia este, în prezent, mai bine pregătită în fața șocurilor externe, problema costurilor rămâne una sensibilă.

Ca răspuns la volatilitatea pieței petroliere generată de conflictul din Iran, guvernul italian a aprobat recent un decret care reduce prețul combustibilului cu 0,25 euro pe litru.

„Lucrez pentru ca Italia să fie capabilă să se susțină prin propriile forțe”, a declarat Meloni, anunțând că întărirea capacităților de autoapărare este esențială pentru limitarea influenței chineze în Europa.