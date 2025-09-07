Membrii familiei lui RFK Jr. îi cer demisia din funcția de secretar al Sănătății: „Este o amenințare pentru bunăstarea fiecărui american”

Sora lui Robert F. Kennedy Jr., Kerry Kennedy, și nepotul său, Joseph P. Kennedy III, au criticat vineri deciziile luate de acesta în ultima perioadă și i-au cerut să demisioneze din funcția de șef al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale, potrivit Associated Press.

Într-o postare pe platforma X, Joseph P. Kennedy III a afirmat că „Robert F. Kennedy Jr. este o amenințare pentru sănătatea și bunăstarea fiecărui american. Niciunul dintre noi nu va fi scutit de durerea pe care o provoacă”. Și sora lui Robert F. Kennedy Jr. l-a criticat pe acesta, spunând că „deciziile medicale aparțin profesioniștilor instruiți și autorizați, nu conducerii incompetente și greșite”.

Apelurile din partea unor membri ai familiei sale au venit la după ce RFK Jr. a provocat controverse în Senatul SUA afirmând, în cadrul unei audieri publice în Comisia de Finanțe, că „nimeni nu știe” câți americani au murit din cauza COVID-19, din cauza „haosului din datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC)”, principala agenție federală de sănătate publică din SUA.

Robert F. Kennedy Jr. este un lider de lungă durată al mișcării anti-vaccinare, iar odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, fostul democrat a fost numit în funcția de secretar al Sănătății. Schimbările radicale aduse agențiilor responsabile de politica de sănătate publică și de cercetarea științifică au dus la mii de concedieri și la refacerea liniilor directoare privind vaccinarea.