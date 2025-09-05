Declarație controversată a lui Robert F. Kennedy Jr. în fața Senatului: „Nimeni nu știe câți americani au murit de COVID”

Robert F. Kennedy Jr., Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane al Statelor Unite ale Americii, a provocat controverse în Senatul SUA afirmând, în cadrul unei audieri publice în Comisia de Finanțe, că „nimeni nu știe” câți americani au murit din cauza COVID-19, din cauza „haosului din datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC)”, principala agenție federală de sănătate publică din SUA, cu sediul în Atlanta.

Declarația a venit ca răspuns la o întrebare adresată de senatorul Mark Warner, democrat din Virginia, care l-a întrebat dacă recunoaște amploarea pierderilor umane cauzate de pandemie: „Acceptați că au murit americani de Covid? Câți americani au murit?”

Kennedy a declarat: „Nu cred că știe nimeni, pentru că a existat atât de mult haos în datele provenite de la CDC și atât de multe motivații perverse”.

Declarațiile lui Kennedy au fost preluate de Associated Press, iar reacțiile din partea membrilor comisiei au fost mixte, unii exprimându-și îngrijorarea că dovezile științifice sunt puse în plan secund în favoarea unor narative politice și personale.

Ulterior, senatoarea Maggie Hassan (democrat, New Hampshire) l-a întrebat pe Kennedy dacă este de acord cu evaluările științifice care susțin că vaccinurile împotriva COVID-19 au salvat milioane de vieți în Statele Unite și la nivel mondial.

Kennedy a răspuns că, în opinia sa, nu există suficiente date precise pentru a stabili numărul exact de vieți salvate de vaccinurile anti-COVID: „Singura confuzie pe care am exprimat-o este câte vieți au fost salvate exact. Nu cred că știe nimeni asta”.

Datele oficiale demontează afirmațiile lui Kennedy

Datele oficiale contrazic afirmațiile secretarului american pentru sănătate. Potrivit CDC, peste 1,2 milioane de americani au murit din cauza COVID-19, conform certificatelor de deces înregistrate între 2020 și 2024.

De asemenea, studii publicate în reviste medicale de prestigiu (inclusiv JAMA și The Lancet) estimează că vaccinurile anti-COVID au prevenit milioane de decese doar în SUA. Analiza din 2025 realizată de agenția federală de sănătate publică arată că vaccinurile au avut un impact semnificativ în reducerea spitalizărilor și a mortalității.