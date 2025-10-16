Fotbalistul francez care acuza vaccinul anti-Covid de accidentările sale pierde procesul în apel

Extrema în vârstă de 30 de ani, cu 141 de meciuri la profesioniști și 2 selecții la echipa Franței U20, acuza vaccinul anti-Covid că este responsabil pentru problemele sale medicale.

Fumu Tamuzo s-a vaccinat în iulie și august 2021 și s-a accidentat de mai multe ori: tendinopatie la genunchiul stâng, ruptură de tendon ahilian, fisură de menisc. Kinetoterapeutul său a emis ipoteza că durerile ar putea fi legate de „Covid lung” sau de vaccinul în sine, scrie lequipe.fr.

Fotbalistul a intentat o acțiune în justiție, solicitând numirea unui expert medical judiciar și reproșând FFF că a recomandat fotbaliștilor profesioniști să se vaccineze. El și-a angajat serviciile unui avocat din Marsilia, Éric Lanzarone, cunoscut pentru că a dat în judecată laboratoarele farmaceutice.

Pfizer a negat orice responsabilitate, argumentând că afecțiunile musculo-scheletice sunt „clasice” la fotbaliști și că niciunul dintre medicii lui Fumu Tamuzo nu a pus la îndoială vaccinarea.

Inițial, judecătorii au dat dreptate companiei farmaceutice

Judecătorii în prima instanță au dat dreptate companiei farmaceutice: „Atribuirea acestor patologii vaccinării (…) primită cu câteva săptămâni înainte de apariția primelor simptome și fără ca detaliile activității sportive a persoanei în cauză în această perioadă să fie justificate, pare pur ipotetică”.

„Niciunul dintre elementele prezentate în cadrul dezbaterilor nu permite stabilirea existenței unei greșeli din partea FFF sau a laboratoarelor”, au concluzionat magistrații în noiembrie 2024.

Fotbalistul a insistat și a pierdut din nou în apel. „Singurul criteriu al temporalității nu poate fi suficient pentru a face credibilă, dincolo de simpla ipoteză, legătura de cauzalitate între patologii și vaccinarea” fotbalistului, se arată într-o hotărâre pronunțată la 2 octombrie 2025, potrivit presei franceze.

Nici sprijinul unui prezentator binecunoscut de televiziune nu a avut efect. „Îndoielile sale sunt, în opinia mea, destul de legitime”, a declarat Gilles Verdez în aprilie 2024, prezentând cazul în emisiunea TPMP.

„Sunt de acord cu el”, i-a răspuns Cyril Hanouna.

Fumu Tamuzo și-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după ce a acumulat mai multe accidentări în timp ce juca la Stade Lavallois.