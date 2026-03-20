Metaversul, în retragere: Cum își schimbă Meta strategia după investiții de zeci de miliarde

Este un moment în care interesul pentru realitatea virtuală a scăzut, iar inteligența artificială a devenit noul centru al industriei tehnologice, scrie Il Post. Platforma Horizon Worlds, considerată până recent nucleul strategiei de metavers, se află într-o zonă de incertitudine. Anunțurile contradictorii privind viitorul accesului pe dispozitive VR au alimentat percepția că proiectul își pierde din importanță în interiorul companiei.

Deși oficialii Meta au încercat să tempereze interpretările, schimbările recente indică faptul că platforma nu a reușit să atragă suficienți utilizatori pentru a susține viziunea inițială.

O investiție uriașă, cu rezultate sub așteptări

Începând cu achiziția Oculus în 2014 și mai ales după rebrandingul din 2021, Meta a pariat masiv pe ideea metaversului ca viitor al interacțiunii digitale. Compania a investit peste 70 de miliarde de dolari în dezvoltarea acestui ecosistem, însă rezultatele au fost limitate.

Experiențele oferite utilizatorilor au fost adesea criticate pentru calitatea grafică modestă și pentru lipsa unui conținut atractiv. Astfel, numărul de utilizatori activi a rămas redus. Chiar și în perioade recente, platforma abia reușea să adune câteva sute de utilizatori simultan, departe de așteptările inițiale.

De la metavers la inteligență artificială

În paralel cu dificultățile metaversului, industria tehnologică a fost redefinită de ascensiunea inteligenței artificiale. Meta a reacționat rapid, redirecționând resurse și recrutând specialiști pentru a concura cu actori precum OpenAI. Această repoziționare arată o schimbare de paradigmă: de la construirea unor lumi virtuale complexe la dezvoltarea unor sisteme AI capabile să fie integrate direct în produsele existente și în viața cotidiană.

În locul metaversului extins, Meta pare să mizeze pe tehnologii mai pragmatice. Ochelarii inteligenți dezvoltați împreună cu EssilorLuxottica au început să câștige teren. Ei oferă funcții precum înregistrarea video sau interacțiunea cu asistenți AI. Aceste dispozitive, mai ușor de utilizat și de integrat în viața de zi cu zi, ar putea reprezenta direcția în care compania va investi în următorii ani.

Sfârșitul unei viziuni

Declinul metaversului, în forma imaginată inițial de Zuckerberg, nu înseamnă dispariția realității virtuale, ci mai degrabă o recalibrare a așteptărilor. După un val de entuziasm alimentat de pandemie și de promisiunile Web3, interesul pentru aceste tehnologii s-a temperat. Astfel, companiile sunt nevoite să se adapteze la realitățile pieței.

Pentru Meta, schimbarea de strategie reflectă presiunea de a livra rezultate concrete și de a rămâne relevantă într-un sector în care ritmul inovației este dictat tot mai mult de inteligența artificială.