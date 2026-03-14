META neagă, dar surse din interiorul companiei spun că se pregătește concedierea a peste 20% din angajați

Meta, compania-mamă a rețelei sociale Facebook, s-ar putea confrunta cu o nouă rundă majoră de concedieri, potrivit unor surse din interior citate de Reuters.

Reducerile de personal ar putea ajunge la aproximativ o cincime din forța totală de muncă a companiei, în contextul investițiilor masive în infrastructura de inteligență artificială (IA). Reprezentanții Meta au respins însă informațiile, catalogându-le drept speculative.

Trei persoane familiarizate cu situația spun că reprezentanții din conducerea Meta analizează un plan de restructurare care ar putea afecta cel puțin 20% dintre angajați.

NU este cunoscută dimensiunea exactă a concedierilor

Măsura ar avea rolul de a compensa costurile ridicate ale dezvoltării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială și de a pregăti compania pentru o organizare mai eficientă, în care angajații folosesc instrumente avansate de IA pentru a realiza mai mult cu echipe mai mici.

Deocamdată nu a fost stabilită o dată pentru eventualele concedieri și nici dimensiunea exactă a reducerilor.

Totuși, potrivit surselor citate, directorii companiei ar fi informat recent managerii de nivel superior despre aceste planuri și le-ar fi cerut să înceapă să pregătească scenarii de reducere a personalului.

META clasifică informațiile drept „speculații”

Meta a respins oficial informațiile.

Întrebat despre posibilitatea unei noi runde de concedieri, purtătorul de cuvânt al companiei, Andy Stone, a declarat că relatările apărute în presă sunt „speculații despre abordări teoretice”.

Dacă planul s-ar materializa, aceasta ar fi cea mai amplă reducere de personal de la restructurarea majoră inițiată de companie la sfârșitul anului 2022 și începutul lui 2023. La 31 decembrie, Meta avea aproape 79.000 de angajați la nivel global.

În 2022, META a concediat 13% din angajați

În noiembrie 2022, compania a concediat aproximativ 11.000 de persoane, adică circa 13% din forța de muncă de atunci. Aproximativ patru luni mai târziu, Meta a anunțat eliminarea a încă 10.000 de posturi.

Strategia companiei este strâns legată de ambițiile sale în domeniul inteligenței artificiale generative.

În ultimul an, directorul executiv Mark Zuckerberg a accelerat investițiile pentru a face Meta mai competitivă în acest sector, inclusiv prin recrutarea de cercetători specializați și achiziția altor companii din domeniu.

„O singură persoană extrem de talentată” poate face totul

La începutul anului, Zuckerberg a subliniat că aceste investiții aduc deja câștiguri de eficiență. „Proiecte care înainte necesitau echipe mari pot fi acum finalizate de o singură persoană extrem de talentată”, a afirmat el.

Planurile Meta reflectă o tendință mai largă în rândul marilor companii americane, în special din sectorul tehnologic, care își reorganizează operațiunile pentru a integra inteligența artificială și pentru a reduce costurile.

În acest context, companiile investesc masiv în tehnologie, dar în același timp reevaluează dimensiunea și structura forței de muncă.