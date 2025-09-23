Ministrul de externe iranian s-a întâlnit cu șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU

Criza ar putea degenera rapid în noi apeluri israeliene de a ataca Iranul pentru că nu a cooperat în privința programului său nuclear. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat luni: „Trebuie să distrugem axa răului, Iranul, și avem puterea să facem acest lucru. Asta ne așteaptă în anul care vine, un an care ar putea fi unul istoric pentru securitatea Israelului.”

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că fereastra pentru ajungerea la un acord cu Iranul este limitată, adăugând că este greu de prezis dacă revenirea la sancțiunile ONU ridicate odată cu încheierea unui acord nuclear cu Iranul în 2015 va avea loc în acest weekend. Având în vedere că termenul limită este atât de apropiat, riscul unor erori diplomatice este mare.

Abbas Araghchi se va întâlni probabil și marți cu miniștrii europeni de externe.

El a avertizat: „Au testat Iranul în mod repetat și știu că nu răspundem la limbajul presiunilor și amenințărilor. Sper să putem găsi o soluție diplomatică în zilele următoare, altfel Teheranul va lua măsurile adecvate.”

Unii din Iran au spus că ultima criză și amenințarea unei reveniri la un război mai prelungit între Israel și Iran sunt atât de grave încât președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, ar trebui să încerce să se întâlnească cu Donald Trump pentru a debloca situația de la New York.

O înâlnire istorică

Ar fi prima întâlnire dintre un președinte american și un președinte iranian de la revoluția din 1979 din Iran.

Termenul limită pentru reimpunerea a șase seturi de sancțiuni ONU suspendate este sâmbătă seară, când expiră ultima șansă pentru Marea Britanie, Franța și Germania de a amâna sancțiunile pentru o perioadă de șase luni sau un an. Dacă cele trei puteri europene reimpun sancțiuni, acestea nu ar putea fi ridicate în viitor fără ca SUA să fie de acord să nu își folosească dreptul de veto. Iranul a avertizat că reimpunerea sancțiunilor ONU ar marca sfârșitul cooperării iraniene cu inspectoratul nuclear.

Întâlnirea lui Araghchi cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, va da tonul diplomației iraniene în această săptămână, deoarece lipsa cooperării iraniene cu agenția se află în centrul amenințării europenilor de a-și folosi puterea pentru a reimpune sancțiunile ONU. Grossi a recunoscut că poziția este foarte dificilă, dar a spus că speră că „suntem pe cale să obținem mai multă cooperare”, iar acest lucru va necesita mai mult timp pentru diplomație.