Prima pagină » Știri externe » Ministrul german de Externe, vizită oficială în India pentru întărirea relațiilor economice

Germania își consolidează legăturile cu India, ministrul de Externe Johann Wadephul aflându-se în Bengaluru pentru o vizită de două zile. Printre subiectele abordate se numără și repatrierea refugiaților afgani cu permise de ședere germană până la sfârșitul anului.
Sursă foto: X / Johann Wadephul
Rareș Mustață
02 sept. 2025, 21:24, Știri externe

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a început luni o vizită oficială de două zile în Bengaluru, centrul tehnologic al Indiei, cu scopul de a întări colaborarea economică între cele două țări.

În cadrul programului său, Wadephul a vizitat și Goethe Institut, întâlnindu-se cu studenți indieni care învață limba germană, potrivit DW.

Pe lângă aspectele economice, Wadephul a discutat și despre situația refugiaților afgani blocați în Pakistan, care dețin permise de ședere germană.

Oficialul german a declarat că guvernul său speră să finalizeze procedurile de relocare a acestora până la sfârșitul anului, subliniind că predictibilitatea în politica externă rămâne o prioritate.

Aproximativ 2.000 de afgani au rămas blocați în Pakistan după ce Germania a suspendat temporar schema de admitere.

Pakistanul a cerut anterior expulzarea refugiaților până la 1 septembrie, ceea ce a crescut presiunea asupra Berlinului.

Wadephul a menționat că recrutarea personalului local pentru Germania va fi posibilă doar dacă oamenii se pot baza pe statul german.