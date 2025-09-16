Ministrul israelian al Apărării: Gaza arde după lovituri aeriene masive asupra orașului Gaza

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat marți că „Gaza arde” după lovituri aeriene masive care au vizat peste noapte orașul Gaza.

Declarația sa vine în contextul în care Israelul pregătește o nouă ofensivă asupra enclavei.

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în drum spre Qatar după o vizită în Israel, a sugerat că ofensiva a început deja.

„Israelienii au început operațiunile acolo. Avem o fereastră de timp foarte scurtă pentru un acord, vorbim de zile, poate câteva săptămâni,” a spus Rubio.

Locuitori palestinieni au raportat bombardamente puternice în întreaga metropolă, inclusiv o lovitură care a distrus cel puțin trei case în sud-vestul orașului, în timp ce echipele medicale căutau supraviețuitori printre ruine.

„A fost o noapte grea,” a spus Radwan Hayder, adăpostit lângă Spitalul Shifa.

Armata israeliană nu a răspuns până acum întrebărilor privind declanșarea oficială a unei ofensive terestre.

Atât premierul Benjamin Netanyahu, cât și Marco Rubio au reiterat că singura cale de a încheia conflictul este eliminarea Hamas și eliberarea celor 48 de ostatici rămași, dintre care aproximativ 20 ar fi în viață, respingând ideea unui armistițiu temporar.