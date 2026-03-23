Moscova nu crede în lacrimile UE: „Este la capătul cozii” pentru resursele energetice rusești

Declarația vine de la Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică internațională.

„UE este la capătul cozii”, a scris Dmitriev pe platforma X, comentând o postare a contului BRICS News, în timpul vizitei oficiale în Rusia a premierului vietnamez Pham Minh Chinh.

Rusia își caută noi parteneri energetici

Mesajul transmis de oficialul rus reflectă o schimbare strategică tot mai vizibilă: orientarea Moscovei către piețe din Asia și alte economii emergente, în detrimentul Europei.

Vizita premierului vietnamez la Moscova este considerată un pas important în această direcție. Potrivit ambasadorului Vietnamului în Rusia, Dang Minh Khoi, discuțiile vizează consolidarea cooperării bilaterale în domenii-cheie precum comerțul, investițiile și energia.

Diplomatul a precizat că sunt așteptate mai multe acorduri majore, inclusiv proiecte în domeniul energiei nucleare și al cooperării energetice.

Energia, în centrul noilor alianțe

În contextul tensiunilor geopolitice și al sancțiunilor impuse de Occident, Rusia își accelerează strategia de diversificare a partenerilor energetici.

Țări din Asia, precum Vietnamul, devin actori tot mai importanți în această ecuație, iar cooperarea ar putea include atât livrări de resurse, cât și dezvoltarea de infrastructură energetică.

Declarațiile lui Dmitriev sugerează că UE nu mai reprezintă o prioritate pentru Moscova în ceea ce privește accesul la energie, o schimbare care ar putea avea implicații majore pentru piața europeană.

Europa e într-o poziție tot mai vulnerabilă

După reducerea importurilor de energie din Rusia în ultimii ani, Uniunea Europeană s-a orientat către surse alternative, însă dependența de piața globală și volatilitatea prețurilor rămân provocări majore.

Mesajul Moscovei indică o posibilă consolidare a acestui trend, în care Europa pierde influență în raport cu noile alianțe energetice formate în jurul economiilor emergente.

Informații de context

BRICS este un grup de economii emergente, format inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, care își propune să crească influența globală a statelor din afara sferei occidentale.

În ultimii ani, blocul s-a extins și a devenit tot mai relevant pe scena internațională, atrăgând țări interesate de cooperare economică și energetică, reducerea dependenței de dolar și crearea unui echilibru față de SUA și Uniunea Europeană.

Interesul crescut pentru BRICS vine pe fondul tensiunilor geopolitice globale și al reorganizării fluxurilor comerciale și energetice, transformând grupul într-un pol alternativ de putere în economia mondială.