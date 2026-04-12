Netanyahu a numit un nou șef al Mossad

Benjamin Netanyahu „a semnat documentul de numire a următorului șef al Mossad, generalul Roman Gofman, care va prelua funcția pe 2 iunie 2026 pentru un mandat de cinci ani”, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului, citat de Le Figaro.

Născut în Belarus în 1976, Roman Gofman a sosit în Israel la vârsta de 14 ani și s-a înrolat în armată în 1995, servind în corpul blindat. A fost numit atașat militar al lui Benjamin Netanyahu în aprilie 2024, după ce a fost rănit în luptă împotriva Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, ziua atacului surpriză al mișcării islamiste palestiniene care a declanșat războiul din Fâșia Gaza. La acea vreme, era comandantul Centrului Național de Antrenament al Infanteriei.

Mossad, un serviciu renumit

Renumit ca unul dintre cele mai bune servicii de informații din lume, Mossad-ul nu a avut cu adevărat de suferit de pe urma fiasco-ului forțelor israeliene din 7 octombrie, întrucât Teritoriile Palestiniene se află în mod tradițional în afara zonei sale de operațiuni. De atunci, s-a remarcat chiar și în ochii israelienilor, contribuind la decapitarea conducerii mișcării islamiste libaneze Hezbollah în 2024, a forțelor armate iraniene în timpul războiului de 12 zile lansat de Israel împotriva Teheranului în iunie 2025, apoi în timpul ofensivei israeliano-americane împotriva Republicii Islamice din 28 februarie.