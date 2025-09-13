Prima pagină » Știri externe » Netanyahu susține că eliminarea liderilor Hamas din Qatar ar duce la încheierea războiului din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că șefii Hamas aflați în Qatar împiedică încheierea unui acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, afirmând că eliminarea lor ar scurta conflictul din Gaza.
Netanyahu susține că eliminarea liderilor Hamas din Qatar ar duce la încheierea războiului din Gaza
Radu Mocanu
13 sept. 2025, 21:42, Știri externe

„Lideriilor Hamas care locuiesc în Qatar nu le pasă de oamenii din Gaza. Au blocat toate încercările de încetare a focului pentru a prelungi la nesfârșit războiul.Eliminarea lor ar înlătura principalul obstacol în calea eliberării tuturor ostaticilor noștri și a încheierii războiului”, a transmis Netanyahu pe X.

Marți, armata israeliană a atacat conducerea Hamas, stabilită la Doha, încercând eliminarea acestora.

Gruparea a confirmat moartea a cinci membri, însă actul a atras critici internaționale severe.

Președintele Donald Trump a criticat decizia premierului Netanyahu de a ordona atacul, afirmând că o lovitură unilaterală asupra Qatarului „nu servește intereselor nici ale Israelului, nici ale Statelor Unite”.