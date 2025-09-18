New York Times nu se lasă intimidat de procesul de 15 miliarde de dolari intentat de Donald Trump

Reacția vine după ce fostul președinte american a dat în judecată prestigiosul ziar, acuzându-l că a publicat articole și o carte „plină de denaturări și invenții respingătoare”, scrie Reuters.

Procesul de 15 miliarde de dolari intentat de Donald Trump împotriva New York Times

Procesul a fost depus luni și reprezintă cea mai recentă acțiune juridică a lui Donald Trump împotriva presei în timpul celui de-al doilea mandat. În iulie, el a intentat și un proces de defăimare de 10 miliarde de dolari împotriva Wall Street Journal. Potrivit lui Trump, New York Times ar fi acționat cu rea intenție în publicarea unor materiale care i-au afectat imaginea.

Reacția New York Times la procesul intentat de Donald Trump

Meredith Kopit Levien a declarat, în cadrul unei conferințe organizate de Financial Times, că „procesul nu are nicio valoare și îi lipsesc orice pretenții legale legitime”. Ea a subliniat că scopul real al acțiunii este „de a înăbuși jurnalismul independent și de a descuraja relatările bazate pe fapte”.

Reprezentanții New York Times au transmis și agenției Reuters că procesul este „o încercare de a descuraja presa să publice informații independente” și că ziarul „nu va fi intimidat”.

Donald Trump și atacurile în justiție asupra presei

Acțiunile legale ale lui Donald Trump împotriva instituțiilor media se înscriu într-un șir mai larg de atacuri asupra libertății presei. „Există un ghid anti-presă în acest moment”, a afirmat Levien, reafirmând angajamentul publicației de a continua jurnalismul independent.