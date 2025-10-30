Noua Zeelandă extinde sancțiunile împotriva Rusiei, vizând „flota fantomă”

Ministrul de Externe, Winston Peters, a declarat că Noua Zeelandă a sancționat 65 de nave suplimentare din așa-zisa „flotă fantomă” și reprezentanți din Belarus, Iran și Coreea de Nord implicați în rafinarea, transportul și facilitarea plăților pentru petrolul rusesc. „Flota fantomă” este formată din petroliere care transportă încărcături sancționate, ascunzându-și locația, documentele și denumirile.

„Acești actori fac parte dintr-o rețea mai largă care facilitează comerțul cu petrol rusesc, subminând eforturile internaționale de a reduce finanțarea războiului ilegal al Rusiei”, a spus Peters, citat de Reuters. El a subliniat că prin această măsură Noua Zeelandă sprijină eforturile internaționale de a aduce Rusia la masa negocierilor în contextul războiului pornit în Ucraina.

Anunțul vine după ce Reuters a relatat că asigurătorul Maritime Mutual din Noua Zeelandă a facilitat tranzacții de zeci de miliarde de dolari cu petrol iranian și rusesc, oferind navei „flotei fantomă” asigurarea necesară pentru a intra în porturi, ocolind sancțiunile occidentale.