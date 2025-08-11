Noul plan al lui Trump: evacuarea persoanelor fără adăpost din Washtington

Administrația se pregătește să trimită sute de militari ai Gărzii Naționale la Washington, a declarat un oficial american. Aceasta fiind o tactică controversată folosită recent de Trump în Los Angeles pentru a combate protestele legate de imigrație, în ciuda opoziției oficialilor locali.

Oficialul a precizat că Trump nu a luat încă o decizie finală, iar numărul militarilor și rolul acestora sunt încă în discuție. Spre deosebire de California și de celelalte state, unde guvernatorul decide de obicei activarea Gărzii Naționale, în Washington, D.C., președintele are control direct asupra acesteia.

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT”, a scris Trump pe o rețea de socializare. „Vă vom oferi locuri unde să stați, dar DEPARTE de Capitală. Infractorii, voi nu trebuie să plecați. Vă vom băga la închisoare, acolo unde vă este locul”.

Casa Albă a refuzat să explice ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a evacua persoane din Washington. Președintele republican controlează doar terenurile și clădirile federale din oraș.

Trump intenționează să susțină luni o conferință de presă pentru a „opri criminalitatea violentă din Washington, D.C.” Nu este clar dacă atunci va oferi mai multe detalii despre planul de evacuare.

Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a declarat duminică că orașul „nu se confruntă cu un val de criminalitate”.

„Este adevărat că am avut o creștere îngrijorătoare a criminalității în 2023, dar nu suntem în 2023”, a spus Bowser. „Am petrecut ultimii doi ani reducând criminalitatea violentă din acest oraș, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani”.