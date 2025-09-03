Noul președinte polonez face prima vizită la Casa Albă

Vizita la Washington este prima călătorie în străinătate a lui Nawrocki de la preluarea mandatului luna trecută. Ea vine după ce Trump a făcut un gest neobișnuit, implicându-se în alegerile dintr-o țară aliată, Polonia, și susținându-l pe Nawrocki, candidatul naționalist al partidului Lege și Justiție.

Acum, Nawrocki speră să-și aprofundeze relația cu Trump într-un moment tensionat pentru Varșovia.

Există o tensiune crescută în Polonia și în Europa în general cu privire la angajamentul pe termen lung al lui Trump față de o poziție robustă a forțelor americane pe continent, un factor esențial de descurajare pentru Rusia.

Unii consilieri cheie din administrația republicană au pledat pentru mutarea trupelor și a armatei americane din Europa în Indo-Pacific, având în vedere că China este cel mai important concurent strategic și economic al Statelor Unite.

Aproximativ 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia pe bază de rotație.

„Miza este foarte mare pentru vizita președintelui Nawrocki”, a declarat Peter Doran, analist la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor. „Trump va avea ocazia să-l evalueze pe noul președinte al Poloniei, iar Nawrocki va avea și el șansa să facă același lucru. Eșecul acestei întâlniri ar însemna o retragere a forțelor americane din Polonia, iar succesul ar însemna o susținere clară a Poloniei ca unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii pe linia frontului”.