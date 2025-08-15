Nu s-a ajuns la un acord privind tratatul pentru combaterea poluării cu plastic la Geneva

Statele s-au reunit pentru a 11-a zi la sediul Naţiunilor Unite din Geneva, încercând să finalizeze un tratat menit să pună capăt crizei poluării cu plastic. Însă nu se pot pune de acord asupra faptului dacă tratatul ar trebui să reducă creşterea exponenţială a producţiei de plastic şi să impună controale globale, cu caracter obligatoriu, asupra substanţelor chimice toxice folosite la fabricarea plasticului.

Negocierile de la ONU ar fi trebuit să reprezinte ultima rundă şi să ducă la primul tratat obligatoriu din punct de vedere juridic privind poluarea cu plastic, inclusiv cea marină. Însă, la fel ca la reuniunea din Coreea de Sud de anul trecut, participanţii pleacă fără un tratat.

Luis Vayas Valdivieso, preşedintele comitetului de negociere, a redactat şi prezentat la Geneva două variante de text ale tratatului, bazate pe opiniile exprimate de state. Reprezentanţii celor 184 de ţări nu au fost de acord să folosească vreuna dintre ele drept bază pentru negocieri.

Vineri dimineaţă, Valdivieso le-a spus delegaţilor reuniţi din nou în sala de adunări că, în această etapă, nu se propune nicio acţiune suplimentară asupra celei mai recente versiuni.

Delegatul Norvegiei, precum şi reprezentanţi din Australia, Tuvalu şi alte ţări, şi-au exprimat profunda dezamăgire că părăsesc Geneva fără un tratat. Madagascar a declarat că lumea „aşteaptă acţiuni din partea noastră, nu rapoarte”.

Comisarul european Jessika Roswall a spus că Uniunea Europeană şi statele membre aveau aşteptări mai mari de la această reuniune şi că, deşi proiectul de tratat nu răspunde tuturor cerinţelor lor, reprezintă o bază bună pentru o altă sesiune de negocieri.

„Pământul nu este doar al nostru. Suntem administratori pentru cei care vin după noi. Să ne îndeplinim această datorie”, a declarat ea.

Delegaţia Chinei a afirmat că lupta împotriva poluării cu plastic este un maraton de lungă durată şi că acest eşec temporar reprezintă un nou punct de pornire. Beijingul a îndemnat statele să coopereze pentru a oferi generaţiilor viitoare o planetă fără poluare cu plastic.