Număr record de ucraineni, sub protecție temporară în UE

În luna septembrie a acestui an, UE a emis cel mai mare număr lunar de decizii de protecție temporară pentru cetățenii ucraineni, notează European Pravda.

Potrivit Eurostat, această creștere a venit pe fondul redeschiderii granițelor pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani.

În septembrie, statele membre din UE au emis 79. 205 noi decizii de protecție temporară pentru persoanele care au fugit din Ucraina pe fondul războiului. Cifra reprezintă o creștere cu aproape jumătate față de numărul total al deciziilor emise în luna august a acestui an și reprezintă cel mai mare număr comparat cu datele din august 2023.

Până la sfârșitul lunii septembrie, numărul total al ucrainenilor aflați sub protecție temporară în UE a crescut cu 49. 555 de persoane.

Cei mulți dintre ucraineni au ales să migreze în ultima lună în țări precum Polonia, Germania și Cehia. Cei mai puțini dintre aceștia au ales Franța, procentul fiind în scădere în această țară.

Țările cu cei mai mulți cetățeni ucraineni aflați sub protecție temporară sunt Cehia, Polonia și Estonia.

Peste 98% din totalul persoanelor care se află sub protecție temporară în UE sunt cetățeni ucraineni. Dintre aceștia, 44% sunt femei, 31% sunt minori și 25,1% sunt bărbați adulți.