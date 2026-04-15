Număr record de vizitatori în Japonia în martie, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu și a tensiunilor cu China

Japonia, în plin sezon al florilor de cireș, a atras un număr record de vizitatori străini în martie, conform cifrelor publicate miercuri, în ciuda scăderii numărului de turiști chinezi și a războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

Aproximativ 3,62 milioane de vizitatori străini au călătorit în arhipelag luna trecută. Aceasta reprezintă o creștere de 3,5% față de anul precedent și un număr record pentru luna martie, potrivit Agenției Japoneze de Turism.

Micile petale albe și roz ale florilor de cireș anunță sosirea primăverii în Japonia, înflorirea lor deplină marcând o perioadă de festivități pline de viață și vesele în aer liber.

Coreea de Sud a avut cel mai mare contingent de vizitatori în martie (795.600), î Și ca o consecință a războiului dintre Iran și Statele Unite, numărul vizitatorilor din Orientul Mijlociu a scăzut cu 30,6% în martie.

Dincolo de atractivitatea țării prin cultură, gastronomie și peisaje, inclusiv Muntele Fuji, afluxul de vizitatori în Japonia se explică și prin slăbirea yenului, ceea ce face destinația mai ieftină.

A scăzut numărul de turiști chinezi în Japonia

Japonia a primit un nou număr record de vizitatori străini anul trecut, depășind pentru prima dată 40 de milioane în creștere cu 15% față de anul precedent.

Japonia a primit aproximativ 40.300 de vizitatori francezi, o creștere de 10,5%. Numărul călătorilor germani (+22%), mexicani (+70%), americani (+9,7%) și indieni (+25,6%) a crescut vertiginos.

În schimb, numărul vizitatorilor chinezi, care până de curând constituia principala sursă de turiști străini, a scăzut din nou cu 56% față de anul precedent în martie, ajungând la 291.600 de călători. Pentru primul trimestru al anului 2026, în ansamblu, scăderea a fost de 55%.