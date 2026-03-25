O altă dronă rusească a intrat în spațiul aerian al Letoniei, după care a explodat

Forțele Armate ale Letoniei au raportat o încălcare a spațiului aerian cauzată de o dronă venită din Rusia, ale cărei resturi au fost găsite ulterior în districtul Krāslava, potrivit ministerului Apărării din Letonia.
Foto: Facebook. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
25 mart. 2026, 10:54, Știri externe

„Sistemele de avertizare timpurie au detectat un zgomot asemănător unei explozii în districtul Krāslava”, potrivit comunicatului Ministerului Apărării din Letonia, citat de Ukrainska Pravda. 

Unități ale Forțelor Armate Naționale ale Letoniei, dar și ale Poliției de Stat, precum și ale Gărzilor statale de Frontieră au intervenit la fața locului.

Autoritățile au găsit resturi ale dronei. Nu au fost înregistrați civili răniți și nici nu au fost semnalate pagube ale infrastructurii civile.

Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare.

Ministerul Apărării din Letonia a asigurat populația că nu mai există nicio amenințare la adresa siguranței civile sau a spațiului aerian al Letoniei.

Tot miercuri, o altă dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, lovind coșul de fum al unei centrale electrice din nord-estul țării.

La începutul săptămânii, o dronă a explodat, de această dată, în Lituania, peste lacul Lavysas, aflat la 20 de kilometri distanță de graniță.

Inițial se credea că drona era rusească, însă autoritățile au stabilit că a fost ucraineană și a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, după ce și-a deviat traiectoria din cauza războiului electronic. Era una dintre dronele care se îndreptau spre Primorsk, în apropiere de Sankt Petersburg.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Cârnăciori de post, în Kaufland. Din ce sunt făcuți, de fapt! Românii îi consumă în această perioadă
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor