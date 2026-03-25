O altă dronă rusească a intrat în spațiul aerian al Letoniei, după care a explodat

„Sistemele de avertizare timpurie au detectat un zgomot asemănător unei explozii în districtul Krāslava”, potrivit comunicatului Ministerului Apărării din Letonia, citat de Ukrainska Pravda.

Unități ale Forțelor Armate Naționale ale Letoniei, dar și ale Poliției de Stat, precum și ale Gărzilor statale de Frontieră au intervenit la fața locului.

Autoritățile au găsit resturi ale dronei. Nu au fost înregistrați civili răniți și nici nu au fost semnalate pagube ale infrastructurii civile.

Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare.

Ministerul Apărării din Letonia a asigurat populația că nu mai există nicio amenințare la adresa siguranței civile sau a spațiului aerian al Letoniei.

Tot miercuri, o altă dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, lovind coșul de fum al unei centrale electrice din nord-estul țării.

La începutul săptămânii, o dronă a explodat, de această dată, în Lituania, peste lacul Lavysas, aflat la 20 de kilometri distanță de graniță.

Inițial se credea că drona era rusească, însă autoritățile au stabilit că a fost ucraineană și a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, după ce și-a deviat traiectoria din cauza războiului electronic. Era una dintre dronele care se îndreptau spre Primorsk, în apropiere de Sankt Petersburg.