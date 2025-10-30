O dronă rusească a lovit o benzinărie de pe linia frontului din nordul Ucrainei. Patru răniți, între care un jurnalist

Un atac cu o dronă rusească asupra orașului Sumî, aflat pe linia frontului în nordul Ucrainei, a rănit cel puțin patru persoane, între care și directorul unei televiziuni locale, au declarat, joi, autoritățile locale.

Rușii au efectuat atacul cu o dronă Italmas cu rază lungă de acțiune, joi, lovind o benzinărie, a scris primarul Artem Kobzar pe Telegram.

„Echipele de salvare s-au deplasat la fața locului, au inspectat zona, au demontat structurile avariate și au asigurat siguranța împotriva incendiilor”, a declarat Serviciul de Urgență din Sumî.

Atacurile asupra benzinăriilor sunt tot mai dese

Patru civili au fost răniți, printre care și directorul canalului Sumî, Maksim Tkachov.

Potrivit Institutului de Informare în Masă (IMI), în momentul atacului, Tkachov își alimentase deja mașina, scrie The Kyiv Independent.

„Maxim Tkachov se află în prezent în spital cu răni la picioare. Are și o comoție cerebrală”, a declarat IMI.

‌În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra benzinăriilor din zonele de pe linia frontului. Ultimul atac din Sumî a avut loc pe 18 octombrie, rănind 2 persoane, a raportat guvernatorul Oleh Hryhorov.

Atac masiv cu drone și rachete în noaptea de miercuri spre joi

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice, ucigând trei persoane și rănind cel puțin alte 27.

Forțele ruse au lovit mai multe centrale termice din diferite regiuni ale Ucrainei, a declarat DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina.

Rusia atacă în mod regulat orașele ucrainene și infrastructura critică cu drone și rachete, în timp ce Moscova continuă să ducă războiul împotriva Ucrainei.