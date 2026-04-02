O fost aliată a lui Trump critică războiul din Iran și lipsa de transparență a administrației Trump

Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului său și au fost citate de publicația americană Daily Beast.

Kelly a susținut că publicul american nu este informat complet cu privire la amploarea reală a deceselor și rănilor suferite de militarii SUA, afirmând că autoritățile „nu spun întreaga poveste” despre modul în care au fost pierdute avioane americane în acest conflict.

Fosta moderatoare Fox News a criticat tonul relaxat al președintelui Trump, care a vorbit public despre proiecte interne, precum sala de bal de la Casa Albă, în timp ce soldați americani își pierdeau viața sau sufereau răni grave în Orientul Mijlociu.

„Nu este o mică excursie distractivă în Iran. Vorbim despre militari americani care mor sau rămân cu răni ce le schimbă viața”, a spus Kelly.

Megyn Kelly critică războiul din Iran pe fondul creșterii numărului de victime

Potrivit cifrelor oficiale, 13 militari americani au fost uciși de la începutul conflictului, iar peste 300 au fost răniți, inclusiv cel puțin 12 într-un atac iranian din 27 martie asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită.

Kelly a afirmat însă că aceste date ar putea fi incomplete și că detalii despre tipul rănilor, precum amputări sau traumatisme craniene severe, sunt în mare parte absente din relatările oficiale.

Opinia publică se întoarce împotriva conflictului

Un sondaj realizat de Reuters/Ipsos arată că 60% dintre alegători se opun războiului, iar aproximativ 66% consideră că Statele Unite ar trebui să-și încheie rapid implicarea, chiar cu riscul neîndeplinirii obiectivelor stabilite.

Criticile nu vin doar din partea lui Kelly. Figuri publice precum Ann Coulter, Marjorie Taylor Greene și Joe Rogan au contestat la rândul lor discursul triumfalist al presei conservatoare și al administrației Trump privind războiul din Iran, conflict declanșat de SUA și Israel, cu efecte economice globale tot mai vizibile.