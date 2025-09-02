O instanță din Turcia îl destituie din funcție pe liderul partidului de opoziție CHP Istanbul

Decizia instanței a fost considerată cel mai recent atac judiciar împotriva opoziției președintelui Raecep Tayyip Erdogan.

Conform deciziei judecătorești, alegerile interne din 2023 au fost fraudate, motiv pentru care conducerea aleasă la acel congres trebuie să fie schimbată.

În cadrul congresului respectiv, Ozgur Ozel l-a înlocuit pe Kemal Kilicdaroglu, care pierduse în fața lui Erdogan în alegerile prezidențiale din același an.

În locul conducerii înlăturate, instanța l-a numit interimar pe fostul vicepreședinte CHP, Gursel Tekin.