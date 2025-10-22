O mină din Republica Dominicană s-a prăbușit: 80 de mineri sunt în interior. Aceeasi mină a mai avut probleme și în trecut

Ministerul Energiei și Minelor a transmis într-un comunicat că nu s-au raportat victime și că toți muncitorii se află într-o zonă considerată sigură, în timp ce echipele de intervenție încearcă să-i aducă la suprafață, potrivit AP.

Mina este operată de Dominican Mining Corp., subsidiară a companiei australiene Perilya, și face parte din concesiunea Cerro de Maimón, o exploatare de 2.245 de hectare situată la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de capitala Santo Domingo.

Autoritățile locale au mobilizat echipe de salvatori și echipamente speciale pentru degajarea tunelurilor afectate. Rudele minerilor s-au adunat în apropierea sitului, așteptând vești despre cei blocați.

În trecut, mina a mai fost scena unor accidente similare. Un miner a murit în decembrie 2021, iar în 2022, doi muncitori au fost salvați după câteva zile petrecute sub pământ.