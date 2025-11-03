O universitate britanică a oprit cercetările în domeniul drepturilor omului la presiunea Chinei

Universitatea Sheffield Hallam, care găzduiește Centrul Helena Kennedy pentru Justiție Internațională (HKC), o instituție de cercetare de top axată pe drepturile omului, a ordonat uneia dintre cele mai cunoscute profesoare ale sale, Laura Murphy, să înceteze cercetările privind lanțurile de aprovizionare și munca forțată în China.

Munca lui Murphy se concentrează pe uiguri, o minoritate musulmană persecutată din China, cooptați în programe de muncă forțată. Cercetările sale și ale colegilor de la HKC au fost citate pe scară largă de guvernele occidentale și de ONU și au contribuit la conturarea politicilor menite să elimine bunurile fabricate prin muncă forțată din lanțurile de aprovizionare internaționale. Guvernul chinez respinge acuzațiile de muncă forțată și afirmă că programele de lucru pentru uiguri sunt menite să combată sărăcia.

În februarie, lui Murphy i s-a spus că munca sa asupra Chinei, descrisă anterior de universitate drept „revoluționară”, trebuia să se oprească. Site-ul web al Laboratorului de Muncă Forțată, mica echipă de cercetători a lui Murphy de la Hong Kong, a fost închis – deși mai multe dintre rapoarte rămân disponibile în alte părți, mai puțin vizibile, ale arhivei universității.

Presiunea autorităților chineze asupra universităților britanice

În octombrie, universitatea a anunțat că ridică interdicția asupra lucrărilor lui Murphy despre China și munca forțată și și-a cerut scuze.

Însă oprirea de opt luni – și abandonarea cercetărilor anterioare – dezvăluie efectul descurajant pe care presiunea din partea autorităților chineze îl poate avea asupra universităților din Regatul Unit.

„Prima mea reacție a fost confuzie”, a spus Murphy. Universitatea i-a spus că o combinație de probleme administrative înseamnă că nu îi mai pot sprijini munca. Însă anchete ulterioare au sugerat că universitatea „îmi schimba în mod explicit libertatea academică pentru accesul la piața studențească chineză”, a spus Murphy, ceea ce a fost „cu adevărat șocant”. Universitatea neagă că decizia s-a bazat pe interese comerciale.

Instrucțiunea dată lui Murphy de a-și opri cercetarea a venit la șase luni după ce universitatea a decis să abandoneze un raport planificat privind riscul muncii forțate a uigurilor în lanțul de aprovizionare cu minerale critice și să returneze finanțarea asociată acestei cercetări către finanțatorul inițial, Global Rights Compliance (GRC), o fundație juridică non-profit cu sediul la Haga. GRC a publicat în cele din urmă studiul în iunie anul acesta.

„Este o problemă faptul că Sheffield Hallam nu mai publică această cercetare”, a declarat Lara Strangways, șefa departamentului de afaceri și drepturi ale omului de la Global Rights Compliance. „Evident, atunci se vor ridica întrebări cu privire la motivul pentru care am ajuns să o publicăm.”

În octombrie, după amenințările cu acțiuni în justiție din partea lui Murphy pentru încălcarea libertății sale academice, Sheffield Hallam a ridicat restricțiile. Însă Murphy a spus că a rămas „prudentă”. „În acest moment nu sunt sigur dacă universitatea este pregătită să ofere la fel de mult sprijin ca înainte”, a spus ea.

Decizia de a opri cercetările lui Murphy pare să fi provenit din mai mulți factori. Oficial, universitatea a invocat două motive: îngrijorarea cu privire la siguranța personalului din China și faptul că, după ce a fost dată în judecată de o companie chineză menționată într-unul dintre rapoartele HKC, furnizorul de asigurări al universității a declarat că nu va mai acoperi lucrările produse de HKC pentru riscul de defăimare. Procesul respectiv este în curs de desfășurare.