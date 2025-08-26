ONU cere Israelului să facă dreptate după bombardarea spitalului din Gaza, în care au murit 20 de persoane

Organizația Națiunilor Unite a cerut marți Israelului să asigure transparență și rezultate concrete în anchetele sale privind presupuse crime de război în Gaza, inclusiv bombardamentul asupra spitalului Nasser din sudul teritoriului, soldat cu 20 de morți.

Printre victime se numără cinci jurnaliști care lucrau pentru Reuters, Associated Press și Al Jazeera, precum și alți reporteri independenți.

Potrivit martorilor, spitalul, ultima unitate publică funcțională din sudul Gazei, a fost lovit de două ori luni, a doua explozie având loc la 15 minute după prima, în timp ce salvatorii și jurnaliștii încercau să evacueze răniții.

Atacul asupra spitalului a atras critici internaționale

ONU a calificat atacul drept un caz care ridică „întrebări grave” privind siguranța lucrătorilor media și respectarea dreptului internațional umanitar.

Purtătorul de cuvânt al biroului ONU pentru drepturile omului, Thameen Al-Kheetan, a declarat că este nevoie de „justiție și responsabilitate”, amintind că majoritatea investigațiilor israeliene anterioare asupra unor incidente similare au fost închise fără concluzii.

Atacul asupra spitalului a stârnit condamnări internaționale.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a descris drept „intolerabil”, subliniind că „jurnaliștii și civilii trebuie protejați în orice circumstanțe”.

În același timp, peste 200 de foști diplomați europeni au cerut marți măsuri ferme împotriva Israelului, inclusiv suspendarea exporturilor de arme.

Conform datelor ONU, cel puțin 247 de jurnaliști palestinieni au fost uciși în Gaza în ultimele 22 de luni, făcând din acest conflict cel mai mortal din istorie pentru presa internațională.