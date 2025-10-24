ONU marchează 80 de ani de existență. România, 70 de ani de la aderarea la organizația globală

Organizația Națiunilor Unite (ONU) împlinește vineri, 80 de ani de existență, ziua marcând intrarea în vigoare a Cartei ONU, document ratificat la 24 octombrie 1945 de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate și de majoritatea celor 51 de state fondatoare.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj de felicitare și a salutat bilanțul celor opt decenii de activitate ale organizației, care are ca piloni principali pacea și securitatea internațională, dezvoltarea durabilă și drepturile omului.

De la înființare, ONU a crescut la 193 de state membre și a contribuit la adoptarea a peste 560 de tratate multilaterale, printre care Declarația Universală a Drepturilor Omului, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Organizația a jucat un rol esențial în procesele de decolonizare, în dezvoltarea misiunilor de menținere a păcii și în coordonarea răspunsurilor globale la crizele de mediu.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că ONU rămâne un forum indispensabil pentru cooperarea internațională, în ciuda provocărilor actuale, precum crizele de securitate, cele umanitare și de mediu, dar și deficitul de încredere și de finanțare.

Secretarul general Antonio Guterres a lansat în 2023 Pactul pentru Viitor, împreună cu Pactul Digital Global și Declarația privind Generațiile Viitoare, documente menite să adapteze organizația la noile realități mondiale.

MAE precizează că România va continua să susțină reformarea și eficientizarea organizației, pentru ca aceasta să-și poată îndeplini mandatul „pe toți pilonii săi de activitate”.