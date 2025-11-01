ONU: Octombrie a fost cea mai violentă lună pentru atacurile coloniștilor israelieni din Cisiordania

Agenția Națiunilor Unite pentru refugiați palestinieni (UNRWA) a avertizat că violențele comise de coloniștii israelieni împotriva palestinienilor din Cisiordania ocupată au atins un nivel alarmant, în special în timpul sezonului de recoltare a măslinelor.

„Octombrie 2025 este pe cale să fie cea mai violentă lună de când UNRWA monitorizează atacurile coloniștilor, din 2013”, a transmis instituția într-un comunicat.

Atacurile afectează grav viața palestinienilor din Cisiordania

Directorul UNRWA pentru Cisiordania, Roland Friedrich, a declarat că aceste atacuri afectează grav viața comunităților palestiniene, întrucât agricultura, în special cultivarea măslinilor, reprezintă principala sursă de venit pentru mii de familii.

Organizațiile umanitare au atras în repetate rânduri atenția că tensiunile cresc în timpul sezonului de recoltare, când coloniștii atacă fermieri palestinieni sau le distrug culturile, scrie Al Jazeera.

ONU cere autorităților israeliene să ia măsuri pentru a opri violențele și pentru a proteja civilii din teritoriile ocupate.