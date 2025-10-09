Prima pagină » Știri externe » ONU va reduce cu 25% numărul forțelor de menținere a păcii la nivel mondial

ONU va reduce cu 25% numărul forțelor de menținere a păcii la nivel mondial

Între 13.000 și 14.000 de soldați și polițiști vor fi afectați de măsura determinată de lipsa de resurse, potrivit unui înalt oficial ONU, citat de Le Figaro.
Suyrsa foto: Kay Nietfeld/dpa
Laurentiu Marinov
09 oct. 2025, 06:06, Știri externe

ONU va reduce numărul forțelor de menținere a păcii la nivel mondial cu 25% în lunile următoare, adică între 13.000 și 14.000 de soldați și polițiști, din cauza lipsei de finanțare legată în principal de reducerile de personal americane, a anunțat miercuri un înalt oficial al ONU.

„Va trebui să repatriem, să reducem cu aproximativ 25% numărul personalului nostru militar și polițist de menținere a păcii, precum și echipamentul acestora, iar un număr semnificativ de angajați civili ai misiunilor vor fi, de asemenea, afectați ”, a declarat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.