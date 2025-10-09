ONU va reduce cu 25% numărul forțelor de menținere a păcii la nivel mondial

ONU va reduce numărul forțelor de menținere a păcii la nivel mondial cu 25% în lunile următoare, adică între 13.000 și 14.000 de soldați și polițiști, din cauza lipsei de finanțare legată în principal de reducerile de personal americane, a anunțat miercuri un înalt oficial al ONU.

„Va trebui să repatriem, să reducem cu aproximativ 25% numărul personalului nostru militar și polițist de menținere a păcii, precum și echipamentul acestora, iar un număr semnificativ de angajați civili ai misiunilor vor fi, de asemenea, afectați ”, a declarat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.