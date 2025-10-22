Operațiune condusă de Putin: Armata rusă a făcut exerciții cu armele nucleare

Președintele rus Vladimir Putin a condus miercuri exerciții ale forțelor nucleare strategice ale țării, care au inclus lansări de rachete de antrenament, potrivit AP.

Kremlinul a declarat că, în cadrul manevrelor care au implicat toate părțile triadei nucleare a Moscovei, „o rachetă balistică intercontinentală Yars a fost testată de la instalația de lansare Pleșețk din nord-vestul Rusiei, iar un ICBM Sineva a fost lansat de un submarin în Marea Barents”. Exercițiile au implicat și bombardiere strategice Tu-95 care au lansat rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune.

Exercițiul a testat abilitățile structurilor de comandă militară, au transmis rușii.

Șeful Statului Major General al armatei, generalul Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Putin prin legătură video.

Deși Putin a subliniat că manevrele au fost planificate de mult timp, acestea au venit la câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat marți că planul său pentru o întâlnire rapidă cu Putin la Budapesta este suspendat, deoarece nu dorește ca aceasta să fie o „pierdere de timp”.