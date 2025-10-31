Incendiul mortal de la hotelul din Turcia: Opt persoane, condamnate la închisoare pe viață

Printre cei condamnați se numără proprietarul hotelului, directorul și membri ai consiliului de administrație, după ce ancheta a scos la iveală numeroase nereguli privind normele de siguranță.

De asemenea, un adjunct al primarului din Bolu și șeful pompierilor au primit pedepse similare. În total, 32 de persoane au fost judecate în acest dosar, dintre care 20 se aflau în detenție preventivă.

Investigațiile au arătat că sistemul de alarmă antiincendiu nu a funcționat în noaptea tragediei, iar instalațiile de gaz nu respectau standardele de siguranță.

„Aveam inspecții regulate”, s-a apărat în fața instanței Halit Ergül, proprietarul hotelului, care a aruncat vina pe furnizorul de gaz. „Nici măcar nu permiteam artificii la nunți pentru a nu deranja păsările”, a spus el, potrivit agenției private DHA.

Incendiul a izbucnit în restaurantul hotelului în jurul orei 3:30, în noaptea de 21 ianuarie, iar focul s-a răspândit rapid în clădire. 137 de persoane au fost rănite, iar mai multe familii întregi au pierit.

„Merg la cimitir în fiecare dimineață. Niciun psiholog nu poate alina o astfel de durere”, a mărturisit în lacrimi Hilmi Altin, care și-a pierdut soția și fiica de nouă ani.