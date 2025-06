Oraşele americane marchează finalul lunii Pride cu parade şi proteste faţă de politicile Trump

Parada din Manhattan, cea mai veche şi mai mare din ţară, a adunat peste 700 de grupuri pe Fifth Avenue, trecând pe lângă Stonewall Inn, barul din Greenwich Village unde o razie din 1969 a declanşat mişcarea pentru drepturile LGBTQ+, relatează AP.

Tema acestui an, „Rise Up: Pride in Protest”, reflectă caracterul mai provocator al evenimentului.

Organizatorii au considerat protestul urgent după ce Trump a vizat în mod specific persoanele transgender, eliminându-le din armată, împiedicând acoperirea federală a costurilor operaţiilor de schimbare de sex pentru tineri şi încercând să le excludă din competiţiile sportive feminine.

„Nu este momentul să tăcem. Vom lupta. Vom vorbi. Vom fi zgomotoşi”, a declarat Patti Hearn de la Seattle Pride, unde tema a fost simplă: „Louder”. San Francisco a ales „Queer Joy is Resistance” pentru marşul său pe Market Street.

Evenimentele au loc la zece ani de la decizia istorică Obergefell v. Hodges care a recunoscut căsătoria între persoane de acelaşi sex, dar într-un context politic mult mai ostil. Grupurile pentru drepturile homosexualilor se confruntă şi cu pierderea sponsorizărilor corporative – NYC Pride a pierdut 20% dintre sponsori, inclusiv PepsiCo şi Nissan, iar San Francisco Pride a rămas fără cinci donatori majori, printre care Comcast şi Anheuser-Busch.