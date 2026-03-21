Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean

Orbán a fost primul care a spus că, în urmă cu un an, au sărbătorit împreună victoria președintelui american Donald Trump la CPAC. „Lumea occidentală a devenit un loc mai bun de la victoria președintelui Trump”, potrivit magyarnemzet.

Prim ministrul a spus că America de Sud a luat o turnură de dreapta sub ochii noștri. Rodrigo Paz a preluat Bolivia în forțele sale naționale, iar trupele lui José Antonio Kast au eliberat Chile.

„Astăzi, Argentina este bastionul forțelor de dreapta, iar Javier, după cum vei vedea, este o vedetă rock globală a valorilor occidentale. Aceasta este cea mai mare conspirație deschisă din lume. În unul sau doi ani, întreaga lume occidentală va fi în culori patriotice, naționale și conservatoare, exact așa cum am planificat împreună acum câțiva ani. Ceea ce se întâmplă acum este cea mai mare reorganizare politică din ultimii o sută de ani ai civilizației occidentale. Epicentrul acestei reorganizări este centrul puterii din Statele Unite. Ungaria este avangarda Ungarie. Așa cum ați spus, ei luptă pentru sufletul lumii occidentale. Lupta pentru sufletul lumii occidentale se desfășoară pe mai multe niveluri. La universități, academii, biserici și chiar în economie. Noi lucrăm pe frontiera politică a acestei mari lupte”.

„Bruxelles-ul a pus Europa într-o situație nesustenabilă”

„Ne-am dat seama că, dacă vrem să învingem globaliștii progresiști, trebuie să gândim și în termeni de cadre internaționale”, a spus Orban. El a adăugat, totuși, că în cele mai mari țări europene stânga este încă lider, iar aceștia continuă să modeleze politica europeană.

„Ei sunt încă capabili să-și păstreze puterea, chiar dacă prietenii noștri americani au dreptate când spun că Bruxelles-ul a pus Europa într-o situație nesustenabilă în ultimii douăzeci de ani. Nu poporul european a fost pe primul loc pentru Bruxelles, ci migranții. Amenințarea teroristă, criminalitatea, antisemitismul, anticreștinismul și șocul economic. Iată ce au adus politicile lor”.

Bruxelles a provocat cea mai mare faliment economic al Europei, iar după aceea Europa încă nu este pe primul loc pentru Bruxelles, ci Ucraina este acum pe primul loc, a spus prim ministrul.

Bruxelles-ul cere „un guvern pro-ucrainean. Nu va fi așa”

„Iar democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă direct în alegerile naționale și susține cu bani forțele federaliste. Bruxelles-ul nu respectă contractele, ci le încalcă. Și asta se întâmplă acum, înainte de alegerile din aprilie de aici, precum și în Ungaria, cerând deschis ca în Ungaria să existe un guvern pro-Bruxelles și pro-ucrainean. Ei bine, nu va fi așa, prieteni”, a subliniat el. „După cum a spus, noi, ungurii, trebuie să câștigăm acum într-o situație dificilă”.

Viktor Orban a mai precizat că „progresiștii de la Bruxelles presează Ungaria din vest, iar ucrainenii din est. Ei amenință cu sancțiuni financiare din partea Bruxelles-ului, iar Kievul a blocat Ungaria. Atacul de la Bruxelles a fost respins ieri. Nu au reușit să slăbească sau să umilească Ungaria. Acum trebuie doar să evităm blocada ucraineană”.

„Dacă vom câștiga aici, nu numai că vom proteja Ungaria, ci vom sparge și porțile progresiștilor de la Bruxelles. Vom câștiga aceste alegeri, iar apoi nu ne vom opri, ci vom merge mai departe, pentru că viitorul Europei nu trebuie decis de birocrați, ci de națiunile Europei. Aceasta este misiunea noastră, a sosit timpul nostru”.