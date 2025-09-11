Prima pagină » Știri externe » Pană de motor pe un zbor Southwest Airlines din California. Pasagerii, în siguranță după aterizarea de urgență

Un avion de pasageri a avut o pană de motor după decolarea de pe un aeroport din California. Aparatul de zbor a reuşit să aterizeze în siguranţă pe un alt aeroport din zonă.
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
11 sept. 2025, 20:20, Știri externe

Incidentul a avut loc joi. Compania Southwest Airlines a anunţat că avionul care urma să zboare de la Burbank la Phoenix a aterizat în siguranţă pe Aeroportul Internaţional Los Angeles, potrivit Le Figaro.

Avionul Boeing 737-700 s-a confruntat cu o pană la motor după decolarea de pe Aeroportul Hollywood-Burbank din California, forţând echipajul să solicite ajutor. Aparatul de zbor a fost deviat către Los Angeles şi a aterizat în siguranţă pe Aeroportul Internaţional din metropola americană.

Pasagerii vor fi îmbarcaţi într-o altă aeronavă pentru a ajunge la Phoenix.