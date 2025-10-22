Lupta trenurilor cu avioanele. Eurostar, achiziție spectaculoasă de trenuri: „Vom conecta marile orașe aflate la mai puțin de cinci ore de călătorie”

Grupul va primi prima livrare de șase modele Alstom Avelia Horizon cu două etaje în 2031 și a comandat în total 30 de trenuri.

Noile trenuri, care vor înlocui flota sa învechită de 34 de modele Alstom și vor circula alături de actualele 17 trenuri Siemens e320, vor permite companiei să-și extindă serviciile într-un moment în care se confruntă cu posibilitatea concurenței prin Tunelul Canalului Mânecii.

„Această comandă reprezintă o etapă concretă în strategia noastră de creștere”, a declarat directorul executiv Gwendoline Cazenave.

Eurostar își propune să-și intensifice operațiunile prin creșterea serviciilor între Londra și Paris și extinderea pe noi piețe unde consideră că poate concura cu companiile aeriene.

Compania vizează locații unde este posibil să se călătorească din Londra în mai puțin de cinci ore și unde consideră că există suficiente călătorii de afaceri, de agrement și familiale pentru a atrage clienți dispuși să călătorească cu trenul, a declarat Cazenave.

„Vom conecta marile orașe aflate la mai puțin de cinci ore de călătorie, deoarece știm că, peste cinci ore, trenul nu mai este relevant.”

Grupul își propune să conecteze serviciile cu alți operatori de mare viteză, precum TGV din Franța și, în timp, cu legătura feroviară High Speed 2 din Marea Britanie.