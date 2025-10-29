Donald Trump dorește menținerea armistițiului în Gaza

Administrația președintelui american Donald Trump transmite mesajul că armistițiul a fost reluat și că se angajează să se asigure că acesta va fi respectat.

O sursă americană a declarat pentru Al Jazeera că Hamasul este responsabil pentru atacul în urma căruia a murit soldatul israelian.

Aceasta a afirmat că răspunsul Israelului a fost limitat și țintit și că acum s-a oprit. Sursa a mai spus că armistițiul a fost reluat.

Sursa a declarat că au ochi și urechi pe teren în zonă, dar că vor trimite înapoi în regiune înalți oficiali, deoarece aceasta este o prioritate pentru Trump.

El dorește nu numai menținerea armistițiului în Gaza, ci și o pace mai amplă în Orientul Mijlociu.