Papa Leon a spălat picioarele a 12 preoți și le-a cerut catolicilor să-i ajute pe cei oprimați

Papa Leon a spălat joi picioarele a 12 preoți, în cadrul ritualului din Joia Mare, și a spus că acest gest, care reproduce actul de smerenie făcut de Iisus Hristos în noaptea dinaintea morții sale, ar trebui să-i inspire pe catolici să aibă grijă de cei aflați în nevoie.
Iulian Moşneagu
02 apr. 2026, 22:29, Știri externe

În timp ce omenirea este adusă în genunchi de atât de multe acte de brutalitate, să îngenunchem și noi, ca frați și surori, alături de cei oprimați”, a spus papa Leon, care în ultimele săptămâni s-a remarcat drept un critic ferm al războiului din Iran, potrivit Reuters.

„Dumnezeu ne-a oferit un exemplu, nu despre cum să dominăm, ci despre cum să eliberăm”, a spus papa, după care a turnat apă pe picioarele celor 12 preoți, apoi le-a șters și le-a sărutat, imitând gestul lui Iisus față de apostoli din noaptea de dinaintea răstignirii.

Ritualul a avut loc la Bazilica Sfântul Ioan din Lateran din Roma, catedrala suveranului pontif, ceea ce marchează o schimbare față de anii recenți.

Papa Francisc obișnuia să țină această slujbă în afara bisericilor, de obicei în închisori, azile sau centre pentru bolnavi, continuând o tradiție începută încă din perioada în care era episcop în Argentina.

Anul trecut, de Paște, în timp ce se recupera după o dublă pneumonie și cu câteva zile înainte de moarte, papa Francisc a mers surprinzător la închisoarea Regina Coeli din Roma pentru a le transmite urări de bine deținuților.

Oficialii Vaticanului au spus că Leon a ales anul acesta să spele picioarele unor preoți pentru a-și arăta sprijinul față de clerul catolic.

