Papa Leon a spălat picioarele a 12 preoți și le-a cerut catolicilor să-i ajute pe cei oprimați

„În timp ce omenirea este adusă în genunchi de atât de multe acte de brutalitate, să îngenunchem și noi, ca frați și surori, alături de cei oprimați”, a spus papa Leon, care în ultimele săptămâni s-a remarcat drept un critic ferm al războiului din Iran, potrivit Reuters.

„Dumnezeu ne-a oferit un exemplu, nu despre cum să dominăm, ci despre cum să eliberăm”, a spus papa, după care a turnat apă pe picioarele celor 12 preoți, apoi le-a șters și le-a sărutat, imitând gestul lui Iisus față de apostoli din noaptea de dinaintea răstignirii.

Ritualul a avut loc la Bazilica Sfântul Ioan din Lateran din Roma, catedrala suveranului pontif, ceea ce marchează o schimbare față de anii recenți.

Papa Francisc obișnuia să țină această slujbă în afara bisericilor, de obicei în închisori, azile sau centre pentru bolnavi, continuând o tradiție începută încă din perioada în care era episcop în Argentina.

Anul trecut, de Paște, în timp ce se recupera după o dublă pneumonie și cu câteva zile înainte de moarte, papa Francisc a mers surprinzător la închisoarea Regina Coeli din Roma pentru a le transmite urări de bine deținuților.

Oficialii Vaticanului au spus că Leon a ales anul acesta să spele picioarele unor preoți pentru a-și arăta sprijinul față de clerul catolic.