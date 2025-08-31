Papa Leon al XIV-lea denunţă „pandemia armelor” după atacul armat de la o şcoală catolică din SUA

Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică un mesaj de solidaritate şi rugăciune pentru victimele atacului armat petrecut într-o şcoală catolică din Statele Unite, potrivit AP.

Suveranul Pontif a descris violenţa cu arme de foc ca pe o „pandemie” care loveşte societatea modernă şi a cerut comunităţii internaţionale să găsească soluţii pentru a opri răspândirea acestei „maladii sociale”.

„Ne confruntăm cu o adevărată pandemie a armelor, care ucide inocenţi şi distruge comunităţi. Îi port pe toţi cei afectaţi în rugăciunile mele şi cer lumii să spună un ‘nu’ ferm violenţei”, a declarat Papa în faţa credincioşilor adunaţi la Vatican.

Atacul armat, soldat cu victime în rândul elevilor şi cadrelor didactice, a relansat dezbaterea privind accesul facil la arme în SUA, o problemă denunţată de mai multe ori de Vatican.