Două fete ucise și alți doi copii răniți într-un atac armat lângă Houston

Autoritățile din comitatul Brazoria au anunțat că polițiștii au intervenit la o locuință din Angleton, după ce au primit un apel care semnala focuri de armă, scrie AP.

La fața locului au fost găsiți patru copii împușcați.

Două victime, de 13 și 4 ani, au fost declarate decedate, iar ceilalți doi minori, de 8 și 9 ani, au fost transportați cu elicopterul la spital.

„Din fericire, cei doi copii răniți sunt acum în stare stabilă”, a precizat Madison Polston, purtător de cuvânt al biroului șerifului.

O femeie a fost arestată în legătură cu atacul armat, însă autoritățile verifică încă legătura dintre aceasta și copii.

Poliția a transmis că nu există un pericol pentru comunitate.

„Pierdem doi copii în asemenea condiții, este o tragedie greu de descris. Gândurile noastre sunt alături de familie și de toți cei afectați”, a transmis biroul șerifului într-un mesaj publicat pe Facebook.