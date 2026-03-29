Papa Leon al XIV-lea respinge afirmațiile că Dumnezeu justifică războiul în mesajul de la Liturghia de Duminica Floriilor

Având în vedere că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a intrat în a doua lună și campania continuă a Rusiei în Ucraina, Papa Leon și-a dedicat predica de Duminica Floriilor insistând asupra faptului că Dumnezeu este „regele păcii” care respinge violența și îi mângâie pe cei asupriți, relatează AP.

„Frați și surori, acesta este Dumnezeul nostru: Isus, Regele Păcii, care respinge războiul, pe care nimeni nu-L poate folosi pentru a justifica războiul”, a spus Papa Leon. „El nu ascultă rugăciunile celor care poartă război, ci le respinge.”

Liderii politici au folosit religia pentru a-și justifica acțiunile

Liderii din toate părțile implicate în războiul din Iran au folosit religia pentru a-și justifica acțiunile. Oficialii americani, în special secretarul Apărării, Pete Hegseth, și-au invocat credința creștină pentru a prezenta războiul ca pe o națiune creștină care încearcă să-și învingă dușmanii prin putere militară.

Și Biserica Ortodoxă Rusă a justificat invazia Rusiei în Ucraina ca fiind un „război sfânt” împotriva unei lumi occidentale pe care o consideră că a căzut în rău.

Duminica Floriilor marchează intrarea triumfătoare a lui Isus în Ierusalim în perioada premergătoare răstignirii sale, pe care creștinii o sărbătoresc în Vinerea Mare, și învierii sale în Duminica Paștelui.