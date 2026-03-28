Papa Leon al XIV-lea va vizita Monaco, devenind primul papă din ultimele aproape cinci secole care ajunge în principat

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat că vizita îi va oferi papei prima șansă reală de a vorbi întregii Europe, potrivit France 24.

„În Biblie, tocmai cei mici joacă un rol semnificativ”, a spus Bruni.

Monaco este una dintre țările europene în care catolicismul este religia oficială de stat. Prințul Albert a refuzat recent o propunere de legalizare a avortului, invocând rolul important pe care îl joacă catolicismul în societatea monegască.

Decizia a fost în mare parte simbolică, întrucât avortul este un drept constituțional în Franța, care înconjoară principatul de coastă de 2,2 kilometri pătrați.

Refuzând să permită acest lucru în Monaco, Albert s-a alăturat altor membri ai familiei regale catolice europene care au adoptat o poziție similară de-a lungul anilor pentru a susține doctrina catolică pe un continent din ce în ce mai secularizat. Când Papa Francisc a vizitat Belgia în 2024, a anunțat că îl pune pe regretatul rege Baudouin pe calea spre o posibilă sfințenie, deoarece acesta a abdicat pentru o zi în 1990, în loc să aprobe legislația care să legalizeze avortul.

Bruni a spus că „apărarea vieții” va fi una dintre temele vizitei de o zi a lui Leon de sâmbătă. Dar a subliniat că viziunea papei se va încadra în contextul mai larg al apărării întregii forme de viață, inclusiv în războaie și conflicte.

Vizita include o întâlnire privată cu Albert și Prințesa Charlene la palat, o întâlnire cu comunitatea catolică din Monaco în catedrală și o Liturghie pe stadion.

Un loc de joacă pe coastă pentru cei bogați și faimoși, Monaco este renumit atât pentru stimulentele sale fiscale ușoare și Marele Premiu de Formula 1, cât și pentru familia sa regală plină de farmec. Fiul regretatei actrițe americane Grace Kelly, Albert a vorbit într-o engleză perfectă, fără accent, când l-a vizitat pe Leon, născut în Chicago, la Vatican, pe 17 ianuarie și l-a invitat în vizită.

Călătoria s-a concretizat rapid după aceea și a stârnit nedumerire cu privire la motivul pentru care Leon alesese Monaco, o monarhie ereditară și constituțională, ca primă sa călătorie în străinătate în Europa. Papei Francisc îi plăcea și lui să călătorească în țări mici, dar factorul strălucitor al Monaco-ului l-ar fi dezaprobat, probabil.

Vizita papală este încărcată de semnificație

De fapt, există motive întemeiate pentru ca Leo să viziteze țara, nu în ultimul rând pentru că nu a mai existat niciun papă care să viziteze țara în 488 de ani, de la Papa Paul al III-lea în 1538.

Populația orașului Monaco, de 38.000 de locuitori, este predominant catolică și multinațională, doar o cincime din populație fiind de fapt cetățeni ai principatului.

Papa Leon va sta în Monaco puțin sub nouă ore, iar principatul este atât de aproape de casă încât poate ajunge acolo și înapoi la Vatican cu elicopterul. Dar vizita este bogată în semnificație simbolică, deoarece reprezintă liderii celor mai mici două state ale lumii care se reunesc pentru a discuta despre unele dintre cele mai mari probleme ale lumii.