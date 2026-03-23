Papa Leon cere interzicerea bombardamentelor aeriene

Papa Leon a criticat, luni, bombardamentele aeriene, spunând că ar trebui interzise, în cel mai recent apel al său împotriva războiului.
Iulian Moşneagu
23 mart. 2026, 14:47, Știri externe

Primul papă american a condamnat ferm folosirea aviației în război în timpul unei întâlniri cu conducerea și angajații ITA Airways, relatează Reuters.

Nimeni nu ar trebui să trăiască cu teama că amenințări cu moartea și distrugerea pot veni din cer”, a spus papa.

După experiențele tragice ale secolului XX, bombardamentele aeriene ar fi trebuit interzise pentru totdeauna”, a adăugat el. „Totuși, ele încă există… aceasta nu este progres, ci regres”.

Papa a cerut în repetate rânduri încetarea focului în războiul din Iran, iar duminică a numit conflictul „un scandal pentru întreaga familie umană”.

